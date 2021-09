NFF om tilskodarauken til regjeringa: – På tide å opne endå meir

sport

Talet på publikummarar blir auka med 3.000 frå talet på tilskodarar som slapp inn til kampen på onsdag mot Nederland. Gibraltar-kampen blir spelt kommande tysdag.

Endringane trer i kraft laurdag.

– Det er ei rørsle i riktig retning. Det er hyggjeleg at det blir auka, men synd at det skjer dagen etter ein av dei viktigaste landskampane på lenge, seier Norges Fotballforbunds (NFF) generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) kunngjorde opninga for fleire personar på utandørsarrangement med faste plassar på ein pressekonferanse torsdag. Det skjer sjølv om trinn 4 i gjenopningsplanen blir avlyst.

– Fullt forsvarleg

Bjerketvedt meiner det er plass til fleire enn 10.000 på Ullevaal.

– Vi har hatt tett kontakt med styresmaktene for å få gjennomslag for fleire enn 7000. Vi synest det er på tide å opne endå meir. At det blir innført løysingar som mange andre stader i Europa, seier Bjerketvedt.

Han peikar på at reglane bør handle om prosentdelen av kapasiteten til anlegget. Han hadde eit håp om at dei skulle få lov til å fylle halve anlegget, som ville bety omkring 13.000 tilskodarar.

– Smitten stig, og trinn 4 er avlyst, men likevel står de for at fleire bør inn på Ullevaal?

– Det er ein krevjande (smitte-) vekst no. Likevel er situasjonen annleis no enn til dømes i fjor haust. Vi skal ikkje gjere noko som set nokon i fare. Det er framleis fullt forsvarleg med fleire enn 10.000, men det er bra at vi har fått ein auke, seier Bjerketvedt.

Idrettsnasjon

Landslagssjef Ståle Solbakken uttrykte etter kampen mot Nederland endå ein gong frustrasjon over at berre 7.000 fekk lov å komme inn portane. På pressekonferansen på torsdag var han meir ordknapp.

– Eg har eigentleg ikkje lyst til å snakke så mykje meir om dette, men eg pratar ut frå at vi skal vere ein idrettsnasjon og kvifor vi ikkje kan leggje litt betre til rette for det. Kvifor vi ikkje har teke del i den idrettsdugnaden i det heile, sa Solbakken.

I samsvar med tilrådinga frå Helsedirektoratet vil det framleis vere ei avgrensing på 50 prosent av total kapasitet på arenaene, med ei øvre grense på 10.000 personar utandørs. Innandørs er den øvre grensa 5000.

Føresetnaden for at tilskodarane slepp inn, er at dei kan vise fram gyldig koronasertifikat.

Ullevaal stadion har ein kapasitet på cirka 27.000 tilskodarar.

