Meir korona-trøbbel for Brasil

sport

Malcom og Claudinho, som begge spelar i Zenit St. Petersburg, har reist tilbake til Russland etter ønsket til klubben. Dei vart kalla inn i Brasil-troppen fredag førre veke.

Frå før er det klart at Brasil må klare seg utan Premier League-spelarar i dei kommande VM-kvalifiseringskampane mot Chile, Argentina og Peru. Årsaka til det er at Brasil er på raudlista til den britiske regjeringa, og at spelarane dermed ville vore tvinga til å gå i karantene ved retur til England.

Brasils fotballforbund (CBF) opplyser at det har sendt inn ei formell klage til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) om saka.

Brasil møter Chile borte natt til fredag norsk tid og spelar deretter heimekampar mot Argentina søndag og Peru neste torsdag. Den noverande troppen består av spelarar som til dagleg spelar i Frankrike, Spania, Italia, Portugal og heimlandet Brasil.

(©NPK)