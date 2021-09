Norsk OL-golfar legg opp: – Eg er heilt ferdig

sport

Daffinrud har vore proff golfspelar sidan 2014 og spelt fast på Ladies European Tour. Sommar-OL, som kunne enda opp som det store høgdepunktet i karrieren, enda med nedtur og sisteplass. No fortel Tønsberg-jenta til norskgolf.no at ho vel å leggje opp.

– Etter OL var det som ein propp som berre losna. Eg berre måtte få sagt høgt det eg hadde tenkt på så lenge. Det enda veldig fort med ei avgjerd om at eg er heilt ferdig, seier Daffinrud.

Den siste turneringa hennar som proff vart dermed Scottish Open for to veker sidan. Då måtte ho gi seg med ein skade i handleddet.

I OL var ho òg nær ved å gi seg etter ei forferdeleg opning på turneringa. Daffinrud er likevel stolt av å ha fullført turneringa.

– Eg var ekstremt nære på å trekkje meg, og eg kjende at «det her vil eg ikkje vere med på». Sjølv om eg berre hadde lyst til å forsvinne frå heile situasjonen, var det viktig for meg å stå i det. Det er eg stolt av, seier Daffinrud om OL-opplevinga.

