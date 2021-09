Mendy vart nekta kausjon – stadig i varetekt

sport

27-åringen har vore i varetekt i eit fengsel i Liverpool sidan fredag. Ein andre søknad om kausjon vart sett fram i ei lukka høyring, og ho vart avslått onsdag. Mendy sjølv var ikkje til stades under høyringa.

Mendy er suspendert av Manchester City. Han er skulda for overgrep på tre ulike kvinner, inkludert ei kvinne under 18 år, i eigen heim, skriv nyheitsbyrået AP. Tre av tilfella skal ha skjedd i oktober 2020 og eit tilfelle i byrjinga av januar i år. Han er òg tiltalt for å ha valdteke ei kvinne førre månad.

Mendy kom til Manchester City frå Monaco i 2017. Han har vunne Premier League tre gonger og ligacupen to gonger.

