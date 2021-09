Dagleg leiar i VIF sjukmeldt etter badeulykke

sport

Klubben opplyser på eigen nettstad at Espeseth er innlagd på Oslo universitetssjukehus.

– Erik har god førleik og har vore i rørsle, og både Erik og legane er optimistiske. Men han treng kvile og er framleis under utgreiing. Erik er derfor sjukmeld inntil vidare, skriv klubben.

Espeseth tok over jobben som dagleg leiar i hovudstadsklubben i 2016. Før det var han i Strømsgodset.

Styreleiar i klubben, Tuva Ørbeck Sørheim, opplyser til NTB at ho har vore i kontakt med Espeseth og gjentek at dei er optimistiske. Ho fortel at Espeseth treng ro i tida som kjem.

