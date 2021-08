Zlatan-samanlikning for Haaland: – Første gong i historia i Noreg

sport

Haaland har vorte eit fenomen i fotballverda. Og ei stor svensk avis hadde måndag sendt ein reporter til Oslo for å nøste opp rundt han.

Svenskane hadde i fleire år Ibrahimovic som megastjerne. Han fekk ta mykje plass, og det førte innimellom til kritikk om at det hemma utviklinga til det svenske landslaget.

– Eg føler at både Erling og Martin (Ødegaard) er veldig opptekne av laget, og at det skal fungere. Viss dei fungerer, så er det sannsynlegvis ein fordel for laget. Så er det første gong i historia at vi i Noreg har ein topp-tre-omtalt spelar (Haaland) i verda, sa Solbakken på spørsmålet om det kunne bli Zlatan-tilstandar i landslaget til Noreg.

– Det skal vi jo òg ta omsyn til på ein viss måte, men det handlar meir om at vi kan verne Erling for det presset han har utan at det blir dumt.

– Med det meiner eg at vi skal leggje alt til rette for han fordi han er i ein spesiell situasjon både på og utanfor banen. Samtidig er vi eit kollektiv, Noreg og eit landslag. Like mykje som vi legg til rette for han, så må han tilpasse seg dei andre spelarane.

Noreg møter Nederland (h, onsdag), Latvia (b, laurdag) og Gibraltar (h, tysdag neste veke) i VM-kvalkampar.

