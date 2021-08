Ronaldo stadfesta klar for United – kan koste klubben opp mot 230 millionar kroner

sport

«Juventus says goodbye til Cristiano Ronaldo», skriv Juventus på Twitter. Tysdag offentleggjorde den italienske klubben at Ronaldo er klar for Manchester United, etter at han like før helga vart stadfesta klar av den engelske klubben.

Juventus la i tillegg fram detaljerte tal på nettsida om kor mykje Ronaldo vil koste Ole Gunnar Solskjær og co.

– Manchester United kan offentleggjere semje med Manchester United FC om overgangen for spelaren Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo for ein sum på 15 millionar euro (cirka 150 millionar kroner) som vil bli betalt i fem finansielle år, skriv klubben.

– Det kan aukast opp til maks åtte millionar euro (cirka 80 millionar kroner) basert på konkrete prestasjonsklausular i løpet av lengda på kontrakten den nye arbeidsgivaren har med spelaren, skriv klubben.

Dei skriv vidare at nedbetalingsplanen gjer at overgangssummen først er nedbetalt når Ronaldo har rokke å bli 41 år, i 2026.

Juventus kjøpte Ronaldo for nærare éin milliard kroner i 2018. Ronaldo kan få debuten sin mot Newcastle etter landslagspausen. Ronaldo har skrive under ein toårskontrakt.

(©NPK)