Molde samd om sal av Gregersen – har reist til Frankrike

– Det står att nokre små detaljar, men det er ting som bør ordne seg i løpet av dagen, seier Stavrum til avisa. Totalramma på overgangen skal vere rundt 20 millionar kroner, ifølgje VG.

Nettavisen melder at Gregersen forlét landslagssamlinga tysdag morgon i eit privatfly for å fullføre overgangen.

Bordeaux har komme skeivt ut i den franske serien og har to poeng etter fire kampar. Laurdag vart det 0-4-tap for Nice.

Gregersen fekk for alvor sving på karrieren då han vart lånt ut til moderklubben Kristiansund i 2015. På nivå to vart han kåra til årets spelar i divisjonen den sesongen.

Kristiansundaren har sidan spelt for Molde berre avbrote av eit låneopphald i Elfsborg i 2019.

26-åringen fekk debuten sin for landslaget i 0-3-tapet for Tyrkia i VM-kvalifiseringa i mars. Sidan har han spelt ytterlegare to landskampar.

