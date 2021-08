sport

Det einaste veteranen innrømde om eigen tropp var at Memphis Depay hadde hatt nokre små utfordringar i oppkøyringa.

– Det viktigaste er at vi stoppar kryssløpinga til Haaland. Det må skje før pasningen kjem. Det er nøkkelen. Samtidig har vi eit forsvar som kan løyse andre utfordringar, sa van Gaal på spørsmål frå NTB.

Han ville ikkje nemne namn, men sa at fire–fem norske spelarar kunne teke ein plass på landslaget hans.

Han hadde med seg Virgil van Dijk på podiet. – Det er godt å vere her saman med gutane igjen. Det var tungt for meg å følgje EM, men eg kjenner meg no 100 prosent, sa van Dijk.

– Har han sagt det. Det var hyggjeleg, sa van Dijk om Erling Braut Haalands ferske utsegner om at nederlendaren er den beste midtstoppar han har møtt.

Van Gaal avbraut pensjonisttilværet i sommar. Han sa ja til Nederland-jobben etter at Frank de Boer fekk sparken etter eit skuffande EM-sluttspel. Dette er tredje gong han leier det nederlandske A-landslaget. I 2014 sikra Nederland VM-bronse under van Gaal.

Etter kampen mot Nederland møter Noreg Latvia borte laurdag og Gibraltar heime tysdag neste veke.

Berre gruppevinnaren får direkte plass i VM neste år.

(©NPK)