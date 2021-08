Julian Kristoffersen blir lånt ut til Serie B-klubb

sport

Cosenza spelar i Serie B og har opna med å tape 0–1 og 1–5. Klubben stadfestar låneavtalen tysdag formiddag.

Kristoffersen fekk Serie A-debuten sin mot Roma i helga då han kom inn sju minutt før full tid for Salernitana. No det veldig korte eventyret i Serie A over for 24-åringen for denne gongen.

Spissen har hatt ein innhaldsrik karriere og spelt for FC København, Djurgården, Hobro, Jeonnam og Salernitana. Sist sesong vart det berre seks kampar for Salernitana, som rykte opp frå Serie B til Serie A.

(©NPK)