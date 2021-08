Skade set karrierestopp for Tore Reginiussen

sport

Innhoppet mot Kvik Halden i 2. divisjon vart Reginiussens siste Alta-innsats. Berre eit par minutt etter at han entra banen som innbytar i bortekampen på laurdag, trakka 35-åringen feil og gjekk i bakken med store smerter i kneet.

– Eg kan ikkje seie med tryggleik at kneet er heilt øydelagt. Det veit eg ikkje før vi har fått svar på bileta vi skal ta i dag. Eg vil ikkje spekulere for mykje, men det small ordentleg. Kneet er hovent, og det kjennest som ein relativt stor skade. Fotballkarrieren min er nok dessverre over, seier ein skuffa Reginiussen til Altaposten.

Reginiussen fekk dermed fire kampar for Alta denne sesongen. Han blir ståande med totalt 38 kampar og tre mål for klubben han voks opp i.

Stopparen spelte 190 kampar for Rosenborg frå 2012 til 2020. Han fekk ti kampar i tyske St. Pauli før han returnerte til Alta i sommar.

Reginiussen bur i Trondheim og studerer fysioterapi.

(©NPK)