sport

Det betyr at trønderen kan få debuten sin for klubben i Baskarland etter at han vart lånt ut frå RB Leipzig tidlegare denne veka.

Sørloth er på lån ut sesongen, og Real Sociedad har òg sikra seg opsjon på kjøp av den norske landslagsspissen.

Sørloth er stengd ute med gule kort og kan derfor ikkje spele VM-kvalifiseringskampen mot Nederland 1. september, men er høgaktuell til kampane som følgjer mot Latvia og Gibraltar.

(©NPK)