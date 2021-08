Vidar Løfshus blir ny Nent-ekspert

sport

Løfshus var landslagssjef for norsk langrenn frå 2011 til etter 2018/19-sesongen, og har hatt ein leiarjobb i Fremtind forsikring dei siste åra. No er han klar for Nent.

Dermed føyer han seg inn i rekkja av fleire store idrettsprofilar som Nent har signert den siste tida, inkludert Kjetil André Aamodt, Julie Strømsvåg, Silje Norendal, Niklas Dyrhaug, Marthe Kristoffersen, Åge Skinstad og Jan Christian Bjørn.

– Etter eit par år på sidelinja av verdscupsirkuset har eg no bestemt meg for å dele kunnskapen og kompetansen min om norsk og internasjonal langrenn gjennom sendingar på Viaplay. Det er med stor audmjukskap eg trer inn i ei sånn rolle, seier Løfshus i ei pressemelding.

Den tidlegare landslagssjefen vil primært bli ein del av gjengen i vintersportsstudio, men vil òg nyttast i intervjusona på enkelte verdscuphelgar, skriv Nent.

– Vi er alle ekspertar på vår måte, og dette er eit fag ingen blir verdsmeister i, i kontrast til dei store idrettsheltane våre. I Viaplay-sendingane kan eg likevel vere med på å forme folkelege bodskapar om langrenn som forhåpentleg treffer det norske folk, seier han.

(©NPK)