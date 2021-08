Tilbake i Noreg – Gino Van Oudenhove ny sportsdirektør i Uno-X

sport

Etter å ha vore involvert i norsk sykkelsport i over 18 år tok Van Oudenhove steget opp på World Tour-scena med Qhubeka-NextHash, no vender belgiaren snuten «heim» til Noreg. Kurt Asle Arvesen trur han vil vere ein kjemperessurs for vidare satsing.

– Vi skal byggje opp laget til å bli endå sterkare og køyre endå større ritt. Han (Gino) har lang erfaring som sportsdirektør, kjenner oss godt, kjenner ryttarane godt. Det er ein stor fordel, seier den tidlegare norske toppsyklisten til NTB.

Belgiaren er mest kjend for å ha vore mykje av drivkrafta bak det norske sykkellaget Joker Fuel of Norway, som vart lagt ned i 2020. Ryttarar som Gabriel Rasch, Edvald Boasson Hagen og Lars Petter Nordhaug var alle innom laget.

– Han har tryggleik og god taktisk forståing og er ein omgjengeleg person som er lett å samarbeide med, seier Arvesen om den nye sportsdirektøren.

(©NPK)