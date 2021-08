Paralympics: Fredrik Solberg sist i finalen på 100 meter bryst

sport

Solberg sumde inn til sluttida 1.14,05 og vart sist i finalen. Ungguten stivna halvvegs og fekk det etter kvart tøft dei siste 50 meterane av finalen.

– Det er ikkje så mykje å seie, eg kjende meg bra. Men eg stivnar for hardt, og det blir så mykje syre. Det vart for tungt. Det er skuffande sjølvsagt. Eg kunne sett for meg ein pers her no, sa Solberg til NRK etter konkurransen.

– Eg får sjå fram mot sprinten og ikkje bruke for mykje energi på det, sa han.

Storfavoritten Stefano Raimondi innkasserte gullmedaljen med tida 1.05,35, framfor dei to russarane Artem Isajev og Dmitrij Dartasinskij.

Solberg får ei moglegheit til å revansjere finalen på torsdag. Natt til søndag sym han forsøk i 50 meter fri.

(©NPK)