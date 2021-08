Kombinertkvinnene sesongopnar til helga

sport

Grand Prix til helga blir den første internasjonale konkurransen for Gyda Westvold Hansen og søstrene Marte og Mari Lund denne sesongen, som sikra trippelsiger under den første VM-øvinga i historia for kombinertkvinnene under VM i Oberstdorf i vinter.

– Sesongdebuten ser vi fram til. Jentene har venta eit halvt år på å konkurrere igjen, og det er ikkje rart vi gler oss til sommar-Grand Prix i år, seier sportssjefen for kombinert i Skiforbundet, Ivar Stuan.

Hanna Midtsundstad og Ida Marie Hagen er dei andre norske som er tekne ut.

Det er totalt fem individuelle renn som jentene skal delta på. Allereie fredag er det duka for kvalifisering i Oberhof, medan det er renn både førstkommande laurdag og søndag. Onsdag er det midtvekerenn i Oberwiesenthal, før det heile blir avslutta i austerrikske Villach neste helg.

