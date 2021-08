Gerrard ikkje med Rangers til Armenia etter koronautbrot

sport

Rangers vann den første kampen 1-0 førre torsdag, med Gerrard på sidelinja. Når returoppgjeret finn stad torsdag 17.00 i den armenske byen Jerevan, er det utan Gerrard på sidelinja.

Årsaka er at det har vore eit koronautbrot i Rangers-troppen. Fleire spelarar er heller ikkje med til returoppgjeret. Det betyr mellom anna at tredjekeeper Robby McCrorie kjem til å debutere.

Rangers stadfesta i ei pressemelding tysdag at dei hadde fått fleire positive koronatestar. Derfor er det assistentane Gary McAllister og Michael Beale som leier laget mot Alashkert.

– Vi er i konstant prat med Steven. Laget må berre venje seg til det at han ikkje er her. Alle beskjedar og måten vi spelar på vil vere den same. Vi er heldige som kan vere her og påverke kampen, sa McAllister før kampen torsdag, ifølgje BBC.

Dei skriv heller ikkje om Gerrard har fått påvist koronavirus. Ifølgje Daily Record skal det vere snakk om spelarane James Tavernier, Calvin Bassey, Scott Wright og Ryan Kent, og dessutan første- og andrekeeper Allan McGregor og Jon McLaughlin, som er heime i Skottland.

– Vi kjem til å kjempe hardt for å få det beste resultatet for dei som er igjen i Skottland, sa McAllister.

Det er framleis uvisst om Gerrard og spelarane som ikkje er med til Armenia, rekk derbyet mot Celtic til helga.

