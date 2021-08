Serena Williams melder forfall til US Open

sport

Stjerna stadfestar onsdag at ho må stå over Grand Slam-turneringa.

«Etter grundig ettertanke og for å følgje anbefalingane frå legane og den medisinske staben min, har eg bestemt meg for å ikkje stille opp i US Open», skriv ho på Instagram-kontoen sin.

Williams har vunne US Open seks gonger i single og to gonger i double. Den siste sigeren hennar i denne turneringa som blir avvikla i New York, kom i 2014, då ho slo estlandske Kaia Kanepi i finalen.

«New York er ein av favorittstadane mine å spele. Og eg kjem til å sakne å spele framfor fansen», skriv ho vidare.

Turneringa blir avvikla frå 30. august til 12. september.

(©NPK)