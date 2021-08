Politiet varslar ny informasjon i Brann-saka torsdag

sport

«Det vil komme en pressemelding i morgen (torsdag) der påtaleansvarlig vil være tilgjengelig i tiden etter», opplyser Vest politidistrikt til NTB.

Politiet vil ikkje gi fleire opplysningar onsdag. Det går føre seg etterforsking av to deltakarar på nachspielet på Brann Stadion.

Det vart først kjent at politiet etterforskar eit mogleg seksuelt overgrep, før advokat Hilde Cecilie Matre tysdag stadfesta til Bergens Tidende at det er oppretta ny straffesak. Denne saka skal ha utgangspunkt i ei valdshending. Ho stadfesta òg at det er ei kvinne som er fornærma i saka.

– Saka er i ein heilt innleiande fase, og eg verken kan eller vil uttale meg om detaljane i dei melde forholda, men klienten min har vore i to politiavhøyr og er for tida sjukmeld som følgje av den belastande situasjonen ho er i, sa Matre til avisa.

Personen som blir etterforska for eit mogleg seksuelt overgrep har vore i avhøyr og nektar straffskuld.

(©NPK)