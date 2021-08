PSG fyrer laus mot Real Madrid

sport

Sportsdirektør Leonardo stadfestar onsdag at Mbappé vil forlate klubben og at eit bod på 160 millionar euro frå Real Madrid har vorte avvist. Han kallar åtferda til Real Madrid for uakseptabel.

– Det ser ut som om det var ein strategi for å få oss til å seie nei, så dei kan seie at dei har prøvd så godt dei kan og vente eit år for å få han gratis, seier Leonardo til RMC.

– Det er eit regelbrot fordi dei kontakta spelaren. Det er uakseptabelt for oss, seier han.

Lenoardo seier at 160 millionar euro er langt under kva Mbappé er verd. Han viser mellom anna til at også Monaco skal ha sin del av kaka. Men han opnar for at ein overgang kan skje på PSG sine vilkår.

– Vi held ingen tilbake. Om nokon vil dra og krava våre blir møtte, får vi sjå, seier han.

Mbappé er rekna som ein av verdas beste, og har briljert for Frankrike og PSG.

(©NPK)