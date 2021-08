sport

22-åringen Mbappé stempla onsdag morgon inn på PSG-treninga. Det melder både franske og spanske aviser. Mbappé vel altså ikkje noka form for streiketaktikk, og han stiller til trening og kamp som vanleg.

Vanlegvis velinformerte L'Équipe i Frankrike skriv at PSG vart overraska over tilbodet frå Real Madrid på 160 millionar euro. PSG skal vere villig til å vurdere eit sal om bodet kjem opp til 200. Kjelder i PSG opplyser til avisa at den franske klubben «har eit håp om at prisen kan ende på 220 millionar euro». Det er i så fall 2,3 milliardar kroner.

L'Équipes papirframside onsdag blir pryda av eit Mbappé-bilete og tittelen «Real til angrep».

I Spania har landets mest lesne avis, Marca, minutt-til-minutt-dekning av Mbappé-saka. Den franske spelaren er på utgåande kontrakt i PSG og er sett på som frelsaren i den spanske hovudstaden.

PSG betalte 2,3 milliardar kroner (222 millionar euro) for brasilianaren Neymar då han vart henta frå Barcelona i 2017. Det er prisrekord i fotballen.

– Denne saka gjer at folk i Frankrike undrar seg over to ting. Korleis kan PSG takke nei til eit tilbod på 160 millionar euro så lenge kontrakten til Mbappé går ut om ti månader? Og korleis kan ein klubb som Real Madrid, nedsylta i gjeld, ha råd til å bruke så mykje pengar på ein spelar?, seier den franske journalisten Robin Bairner til BBC.

