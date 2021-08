Lundby vil ha løysing i Bråthen-saka før sesongstart

sport

Lundby er ein av mange som har støtta Bråthen i saka mot eige forbund. Ho meiner situasjonen er problematisk.

– Det er jo veldig ugunstig. Det er ein veldig låst situasjon sånn eg skjønner det. Det er ikkje optimalt når Clas ikkje er ønskt. Han skal jo tilsetje trenarane våre for dei neste åra og jobbe med det sportslege. Det er ikkje bra i det heile for oss som skal drive med idrett, seier ho til NTB.

– Du ser helst at det kjem ei løysing før sesongstart?

– Ja, heilt klart. Det er ikkje optimalt i det heile.

Bråthen, som tysdag såg på treningshoppa til Daniel-André Tande, svarte dette på NTBs spørsmål om det same:

– Basert på korleis Daniel hoppa her måndag, så vinn han OL, uavhengig av kor mykje det stormar rundt ein kar frå Mjøndalen.

– Kupp

Det har storma i hoppleiren den siste veka etter at det vart kjent at Skiforbundet ikkje ønskjer å fornye kontrakten med Bråthen etter at den noverande går ut i april 2022. Tysdag gjekk hoppkomiteen i Skiforbundet ut og meinte Bråthen prøvde å kuppe si eiga tilsetjing ved å fylle ut informasjon i eit utkast til ny kontrakt.

Til det svarte Bråthen:

– Viss eg gjer det eg får beskjed om av Alf Tore, og han kallar det eit kupp, må han nesten forklare det sjølv, sa han til NRK.

Hoppkomiteen opplyste at det er dialog med leiinga for å prøve å finne ei «profesjonell og god løysing for alle impliserte».

– Vi ønskjer å beklage til heile Hopp-Noreg at vi ikkje klarte å hindre denne situasjonen. Det er òg beklageleg at hoppleiinga valde å offentleggjere konflikten på eit tidspunkt der vi framleis hadde gode moglegheiter og felles mål.

Støtte

Konflikten synest å vere fastlåst. Det som er klart, er at hopparane står bak hoppsjefen sin og ser at han held fram.

– Ja. Heile utøvargjengen støttar Clas Brede. Vi ser det han har gjort, det han står for og kjempar for. Han har full støtte frå oss utøvarar, seier Lundby.

– Det er frykteleg kjedeleg å sjå at han må gjennom det han er gjennom nå. Det unner eg han absolutt ikkje. Han er ein veldig bra fyr som alle på laget likar, og vi elskar å ha han med på tur. Han bryr seg om alle utøvarane som er på laget. Det er det viktigaste med han, at han bryr seg om utøvarane, rosar Tande.

(©NPK)