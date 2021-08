Bordtennis: Ein siger og eitt tap for Aida Dahlen

sport

Dahlen vann i tre strake sett mot brasilianske Lacerda Rodrigues i opningskampen, før ho kjempa om gruppesigeren mot Huang.

I det avgjerande settet hadde Dahlen matchball og moglegheit til å sikre sigeren, men det norske håpet tapte dei tre neste ballane og dermed heile kampen 2–3 i sett.

Dahlen opna sterkt, men inviterte kinesaren inn i kampen i tredje sett.

– Eg er forbanna, men sånn er det. Eg spelte eigentleg veldig godt, men i tredje sett klarte eg ikkje å variere nok. Så klarte eg ikkje å snu det, sa Dahlen til NRK.

Kampen mot Huang var avgjerande, og tapet gjer at det no kan bli vanskelegare motstandarar vidare i turneringa for Dahlen.

