Alexander Sørloth klar for Real Sociedad på lån

Det stadfestar den spanske klubben på Twitter. Nordmannen blir lånt ut for resten lånt av sesongen.

Dermed blir han den fjerde nordmannen i klubben etter Bjørn Tore Kvarme, Vadim Demidov og Martin Ødegaard. Ødegaard spelte for baskarklubben i 2019/20, på utlån frå Real Madrid.

Det har vore interesse rundt Sørloth frå andre klubbar tidlegare, som mellom anna Marseille. Det blir det likevel ikkje noko av. No skal Sørloth kjempe om speletid på topp med mellom anna Alexander Isak.

Sørloth slo gjennom med 13 mål på 26 ligakampar for Bodø Glimt i 2015, på lån frå Rosenborg. Det gjorde at han vart seld til Groningen, der det vart seks mål på 39 kampar. 14 mål på 25 kampar for Midtjylland sesongen etter gjorde at Crystal Palace kjøpte Sørloth for ni millionar pund.

Opphaldet i London vart skuffande med berre eitt mål på 20 kampar. Betre gjekk det då han vart lånt ut til Trabzonspor i 2019/20, der det vart elleville 33 mål på 49 kampar, inkludert 24 mål på 34 ligakampar.

Det gjorde at han vart selt frå Crystal Palace til RB Leipzig september 2020 for rundt 20 millionar euro. Han skåra det første målet sitt for den tyske klubben i 4-3-sigeren over Istanbul Basaksehir i Champions League

Sørloth har skåra elleve mål på 32 landskampar.

