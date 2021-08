Ødegaard frå start for Arsenal

sport

Den nye målvakta Aaron Ramsdale får òg debuten sin, opplyser klubben på Twitter. Kaptein Pierre-Emerick Aubameyang startar òg etter å ha vore ute med skade.

Ødegaard vart Arsenal-klar for fem dagar sidan. Han heldt til vårsesongen på lån i London-klubben. No har han skrive under på ein femårskontrakt.

Slik startar Arsenal i den 2. runden i ligacupen:

Ramsdale – Nuno Tavares, Calum Chambers, Rob Holding, Sead Kolasinac – Mohamed Elneny, Granit Xhaka – Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Nicolas Pépé – Pierre-Emerick Aubameyang.

