Skiforbundet åtvara Bråthen med sparken

I åtvaringa datert 22. desember 2020 viste Skiforbundet til eit intervju med Dagbladet frå sju dagar tidlegare. NSF-leiinga meinte Bråthen der gav inntrykk av at manglande likestillingsfokus i forbundet var årsaka til utsetjinga av verdscuprennet for kvinner på Lillehammer.

Brevet, som er publisert i sin heilskap av VG og signert generalsekretæren i skiforbundet Ingvil Bretten Berg, blir slik avslutta:

«Arbeidsgiver ser svært alvorlig på saken og gjør oppmerksom på at dersom du begår lignende eller andre kritikkverdige forhold, kan dette medføre at vi vil vurdere å bringe arbeidsforhold til opphør uten ytterligere advarsler».

Konflikten vart kjend sist veke, men VG har fått tilgang på ei oppsummering frå eit møte i september i fjor som viser at det då var misnøye med kommunikasjonsforma til Bråthen.

– Det som gjer at eg ikkje kan akseptere den skriftlege åtvaringa, er at eg ikkje er samd i innhaldet og meiner det er plikta mi som sportssjef å stille opp for utøvarane våre, i dette tilfellet Maren Lundby og dei andre kvinnehopparane, seier Bråthen til VG.

Berg vil ikkje kommentere saka utover det som har komme fram.

