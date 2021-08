Schjelderup inn på U21-landslaget: – Frykteleg ung

sport

Uttaket kom dagen etter at Schjeldrup skåra to nye mål for Nordsjælland i dansk superliga.

– Han er frykteleg ung, og det høyrer med til sjeldanheitene, men no valde vi å gjere det sånn, sa Smerud om å ta med ein 17-åring på U21-landslaget.

– Vi har fire trepoengarar på rad no. Eg har komme i gang med målpoeng, må halde fram med det. Vil levere meir av det framover. Det blir viktig for meg og laget at eg held fram med det, sa Schjelderup til NTB etter dei to skåringane på måndag og endå ein siger.

Laget til Smerud møter Austerrike heime og Estland borte i EM-kvalifiseringa høvesvis 3. og 7. september.

