Sørloth heitt stoff i Ødegaards tidlegare heimby – på plass i San Sebastián

Lokalavisa El Diario Vasco skriv at nordmannen blir henta inn som erstattar for Willian José. Det er venta at låneavtalen blir spikra innan eit par dagar.

Sørloth er hovudoppslag i nettutgåva til avisa tysdag formiddag. Seinare tysdag vart han observert og teke bilete av då han kom den baskiske byen.

Sørloth har ein sesong bak seg i RB Leipzig. Dit kom han etter storsuksess i tyrkiske Trabzonspor. Han har ikkje spelt for RB Leipzig i dei første kampane av sesongen som nettopp er starta. Det kjem av at han har ønskt seg bort frå klubben.

Angriparen er uaktuell for VM-kvalifiseringskampen mot Nederland på Ullevaal onsdag neste veke. Han sonar for gule kort i det oppgjeret. Sørloth er aktuell til kampane som ventar mot Latvia borte 4. september og Gibraltar heime tre dagar seinare.

Martin Ødegaard hadde eit svært vellykka låneopphald i Real Sociedad før han vart henta tilbake til Real Madrid og seinare selt til Arsenal.

