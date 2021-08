Raja gir idretten fleire innreiseunntak – NFF fekk nei til fleire tilskodarar

sport

Tysdag sende kulturdepartementet ut brev med fleire avklaringar for idrettsarrangement utover hausten. Innreise for utanlandske utøvarar har vore eit tema som stadig har dukka opp under koronapandemien.

– Eg er veldig glad for at vi kan ha internasjonal idrett i Noreg denne hausten. Det er etterlengta og eg håpar det blir verdsett både av publikum og av idretten sjølv. Eg trur det er bra at idretten får den føreseielegheita vi no gir dei, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

Unntaka gjer det mogleg å ha landskampar og europacupar i fotball, handball og ishockey på norsk jord. I tillegg har VM i bryting og Norway Chess fått avklaringane dei har bede om.

Norges Fotballforbund har gjort fleire framstøyt overfor styresmaktene i eit håp om å fylle Ullevaal stadion med 75 prosent av kapasiteten. Det vil seie 21.000 tilskodarar.

– Eg er glad for at vi kan ha så mange som 7000 tilskodarar på Ullevaal mot Nederland. Eg har stor respekt for at fotballen ønskjer å arrangere ein storslått publikumsfest, men NFF har allereie fått svar på førespurnaden sin om å ha fleire publikummarar på stadion enn gjenopningsplanen tilseier, seier Raja til NTB.

Noreg møter Nederland 1. september til kamp i VM-kvalifiseringa.

