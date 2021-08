Premier League-klubbane vil ikkje frigi spelarar til land som er «raude»

sport

Det melder Premier League på nettsida si.

Premier League-organisasjonen poengterer at dette gjeld for september månad. Til saman vil dette berøre 19 PL-klubbar og nær 60 spelarar som skal reise til 26 land som per i dag står som kategorisert som raude på Storbritannias smittetrykkliste.

Spelarar som reiser til raude land, vil pådra seg ein ti dagar lang hotellkarantene, og dermed kan dei i utgangspunktet miste to serierundar i Premier League, éin runde i europacupane og éin runde i ligacupen når dei returnerer til Storbritannia.

Motvillig

– Vi er motvillig, men rettvist komne fram til at det vil vere komplett urimeleg å frigi spelarar under desse omstenda, seier Richard Masters, som er administrerande direktør i Premier League.

Akkurat no er det ingen norske spelarar som blir ramma av dette forbodet til dei kommande tre kampane i VM-kvalifiseringa.

Dei einaste landa i Europa som Storbritannia har definert som raude, er Georgia og Tyrkia.

Landslaga i Sør-Amerika er blant dei som blir ramma hardast av avgjerda til PL-klubbane. Brasil har teke ut ni spelarar frå Premier League til landslagssamling og tre kampar i september.

Politikk

Liverpools Mohamed Salah er blant dei som skal heim til Egypt for å spele landskampar, og Egypt er eit land som Storbritannia har definert som raudt.

Det kan òg liggje politikk blant avgjerda til PL-klubbane. PL-klubbane er ikkje fornøgde med at det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har utvida tidspunktet for landskampspel i Sør-Amerika frå ni til elleve dagar. Det ønskjer dei at Fifa skal endre.

