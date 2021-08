Bråthen om hoppbråket: – Gjort alt for å få løyst dette på ein annan måte

sport

Førre veke vart det kjent at skiforbundet ikkje ønskjer å fornye kontrakten med Bråthen når han går ut i april neste år. Det vakte sterke reaksjonar i hoppmiljøet.

Sidan har Bråthen varsla søksmål mot sin eigen arbeidsgivar. Tysdag snakka han om situasjonen i Midtstubakken i Oslo.

– Det hadde vore best for alle om det ikkje var noka sak i det heile. No som det har vorte som det har vorte, må vi komme oss vidare. Eg håpar at utfallet blir at det blir betre for skihopparane i dag og framtida, sa Bråthen.

– Vi har gjort alt vi kan for å prøve å få løyst dette på ein annan måte. Eg ser ikkje nokon grunn til at det ikkje kan bli løyst. Viss ikkje hadde eg ikkje kjempa for det, sa han.

– Oppstod ikkje i går

Hoppsjefen var på plass for å sjå Daniel-André Tande gjere dei første sveva sine for offentlegheita etter det dramatiske fallet i Planica i mars.

Bråthen er takksam for all oppbakkinga han har fått den siste veka.

– Eg trur alle skjønar det, at det å bli verdsett av folk du har enorm respekt for, og folk som betyr mykje for deg, er jo på mange måtar det som er viktig her i livet. Det er vanskeleg å setje ord på den støtta eg har fått. Det er veldig sterkt.

Han vart òg spurd om han kan halde fram som hoppsjef med så mykje uro den siste tida.

– Eg har det topp i hoppbakken. Det er ingen andre stader enn i skibakken eg har det betre. Samtidig er ikkje dette noko som oppstod i går. Eg har alltid hatt interessante diskusjonar og vore i friske prosessar for å komme vidare, og det har ført til at hoppsporten òg har komme vidare.

Må prate saman

– Kan situasjonen som han er no, vere sånn under OL i 2022?

– Basert på korleis Daniel hoppa her måndag, så vinn han OL, uavhengig av kor mykje det stormar rundt ein kar frå Mjøndalen, svarte Bråthen på spørsmål frå NTB.

– Eg har alltid gjort alle mine val og prioriteringar i høve til kva som er best for hoppsporten. Dersom nokon av dei vala har ført til dei tinga vi er i no, så er det sjølvsagt synd. Men det har aldri vore nokon annan motivasjon bak vala mine enn det som er best for utøvarane og hoppsporten. Det kjem det heller aldri til å vere, sa han vidare.

Han vart òg spurd om kva som var årsaka til konflikten som går føre seg.

– Eg har lese i media om ting og tang, og eg har sett at samarbeidsform har vorte nemnd. I boka mi er samarbeidsform noko som er mellom fleire partar, så då må vi byrje å prate saman.

