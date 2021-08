Amerikansk golfstjerne innlagt på sjukehus med lungebetennelse

sport

Reed måtte trekkje seg frå Northern Trust-turneringa med ein vond ankel, og berre nokre dagar seinare hadde han fått påvist lungebetennelse i begge lungene. No er han innlagd på eit sjukehus i Houston.

– Først og fremst vil eg takke alle for støtta. Dei gode nyheitene er at ankelen er bra, den dårlege er at eg er på sjukehuset med lungebetennelse, sa Reed i ei fråsegn.

– Eg er på veg mot å bli betre. Med ein gong eg har fått grønt lys frå legane, ser eg fram til å komme meg tilbake. Eg ønskjer alle det beste og kan ikkje vente med å komme meg ut på golfbana igjen, sa han.

Han blir ikkje å sjå i PGA-turneringa neste veke, som er den andre turneringa i Fedexcup-sluttspelet.

– Han vart veldig dårleg veldig raskt. Det har vore skummelt dei siste dagane, skreiv kona Justine Reed i ein SMS til CBS Sports' Amanda Balionis. Ho var programleiar for kanalen som viste måndagens fjerde runde av PGA-turneringa, som vart utsett ein dag som følgje av dårleg vêr.

– Akkurat no veit vi ikkje når han er tilbake. Vi tek ein dag av gongen og følgjer tilrådingane til legane. Det viktigaste no er at han blir 100 prosent igjen. Og når dei seier han kan spele igjen, kjem han til å spele, skreiv kona Justine vidare i meldinga.

Reed representerte USA under OL og vart nummer 22 i turneringa. Han har vunne ni PGA-turneringar og er rangert som nummer 17 i verda.

(©NPK)