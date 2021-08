Det afghanske flagget med på opningsseremonien i Tokyo

sport

Ingen utøvarar frå Afghanistan har moglegheit til å delta i leikane i Tokyo. All flyging ut av landet vart stansa etter at opprørarane i Taliban tok kontroll over Kabul sist veke.

President i Den internasjonale paralympiske komité (IPC) Andrew Parsons opplyser at flagget likevel vil bli representert.

– Vi vil inkludere det afghanske flagget i seremonien som eit teikn på solidaritet, og vi har invitert representanten for FNs høgkommissær for flyktningar her til å bere flagget, seier Parsons.

Ifølgje nettstaden insidethegames.biz skulle det vore to afghanske utøvarar i Paralympics som varer til 5. september i Tokyo.

Éin afghansk utøvar vil likevel vere til stades. Abbas Karimi, som flykta landet for fleire år sidan, deltek for flyktningtroppen.

Opningsseremonien startar tysdag klokka 13 norsk tid.

