Berit Svendsen blir VM-sjef: – Vil lage ein større folkefest enn i 2011

– Då eg fekk telefonen om dette, tenkte eg at dette er sjansen i dette tiåret, sa Svendsen då ho vart presentert på ein pressekonferanse i Trondheim.

Svendsen har tidlegare hatt leiarstillingar i Telenor i Noreg og Skandinavia, og har styreerfaring frå fleire ideelle og kommersielle selskap. Ho sit i styret i Verdsnaturfondet (WWF).

Svendsen er ferdig i stillinga si i Vipps 1. desember.

– Dette er ei fantastisk moglegheit til å lage ein ny folkefest der vi viser verda kva trondheimsregionen, Trøndelag og Noreg står for i eit framtidsretta arrangement, seier Svendsen.

– Vi skal tilby publikum både på arenaene og heime spennande berekraftige og teknologiske løysingar. Dette skal vi levere i ein organisasjon med entusiastiske, frivillige medarbeidarar, seier ho.

Flyttar til Trondheim

Svendsen bur i dag i Oslo, men skal no etablere seg med leilegheit i Trondheim.

– Eg studerte i si tid på NTNU i Trondheim, og har svært gode minne frå byen. No ser eg fram til å komme tilbake og saman med mange dyktige folk levere meisterskapet gjennom tidene. Vi skal leggje igjen varige verdiar til samfunnet, seier den nytilsette VM-sjefen.

– Vi er svært glade for at Berit Svendsen takka ja til jobben som VM-sjef. Berit er ein svært erfaren leiar med lang fartstid i tunge leiarstillingar, seier styreleiar i VM-selskapet, Bård Benum.

Han avslørte at den nye VM-sjefen vil få ei lønn på 1,65 millionar kroner.

VM i berekraft

Svendsen er no saman med styret i ferd med å tilsetje andre leiarar i VMs leiargruppe, og offentleggjering av desse vil komme i nær framtid.

På pressekonferansen der ho vart presentert som VM-sjef, streka Benum under behovet for ein berekraftig folkefest, som kan skape nye verksemder for framtida.

Orda berekraft vart teke opp att mange gonger, også av den nye VM-sjefen.

– Eg var tilskodar under VM i 2011, og såg kor vellykka det vart. Målet vårt er å arrangere ein endå større folkefest enn i Oslo 2011. Vi skal engasjere heile regionen og utvikle løysingar basert på teknologi og berekraft som vil gi ein heilt ny dimensjon i det å arrangere meisterskap, seier Svendsen.