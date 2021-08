Ti prosent fråfall i idretten: – Utruleg viktig at vi kjem tilbake til normalen

sport

Fredag kom Berit Kjøll med ei statusoppdatering då idrettsstyret heldt eit ope møte for media. Der sa ho at fråfallet er på ti prosent. Tidleg i juni var det på 9,6 prosent.

– Dette er alarmerande og alvorleg for norsk idrett, sa idrettspresident Kjøll for to månader sidan.

Framover blir Norges idrettsforbunds viktigaste oppgåve å hente inn det tapte.

– Det handlar om korleis vi får tilbake dei ti prosentane vi har mista. Vi har planar for korleis vi saman skal klare å løfte idretten tilbake til der han var, sa Kjøll fredag.

Ho stadfesta at dei allereie har ein «tidsfrist». Kjøll la samtidig til at han er litt snau, men at ho håpar at det lèt seg gjere.

– Det er i 2022. Det er utruleg viktig at vi kjem tilbake til normalen.

Tala frå juni viste at det er store variasjonar i dei ulike idrettskrinsane. Størst har nedgangen vore i Nordland med 18,8 prosent. Oslo kjem best ut med ein nedgang på litt over fem prosent.

