Tennis: Casper Ruud til Masters-kvartfinale i Cincinnati

Det gjorde han med settsiffera 6-4, 6–3 i heten i Cincinnati. Avansementet kom dagen etter at han tok den 100. sigeren sin i karrieren i kampen mot Reilly Opelka.

Etter eit jamt førstesett, der Ruud var hakka kvassare, vart det overkøyring frå start i andresettet. Schwartzman hang ikkje med, Ruud braut serven til motstandaren på første moglegheit og fekk overtaket.

Schwartzman heva seg noko, men trua aldri Ruud i nordmannen sitt eigne servegame. Ruud kunne dermed serve heim sigeren til 6–3 i andresettet. Det gjorde han med eit reint servegame, der han avgjorde med første matchball.

Ruud er dermed klar for endå ein ATP-kvartfinale på Masters-nivå. Førre veke gjekk han like langt i tilsvarande turnering i Toronto. Der vart det stopp for verdstrear Stefanos Tsitsipas.

Og han vil igjen få knalltøff motstand. Fredag skal han bryne seg på Tyskland-stjerna Alexander Zverev, som for tida er rangert som den femte beste tennisspelaren i verda. Ruud er til samanlikning rangert som nummer elleve.

Det blir første gong Ruud skal opp mot Zverev.

