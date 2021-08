Svensk NHL-eventyr over: Lundqvist avsluttar karrieren

sport

Lundqvist stadfesta nyheita på ein pressekonferanse i Göteborg fredag.

– Ishockeyen har gitt meg utruleg mykje som speler, men også uhøyrt mykje som menneske. Det er mange ting eg kjem til å ta med meg, sa 39-åringen.

Han spelte alle dei 887 kampane sine i NHL for New York Rangers mellom 2005 og 2020. Lundqvist vart ei legende i klubben, som han forlét i fjor til fordel for Washington Capitals. Men det vart aldri spel i den amerikanske hovudstaden.

I desember fortalde Lundqvist at han hadde ein hjartefeil. Den vart fiksa etter ein operasjon på nyåret, men eit comeback på isen kom aldri.

– Å leggje opp gir meg sjølvsagt mange tankar og kjensler, sa målvaktveteranen fredag.

Lundqvist vann OL-gull med Sverige i 2006, og elleve år seinare vart han òg verdsmeister med «Tre Kronor».

