Skarstein jaktar det første OL-gullet sitt: – Klaffar alt, kan det bli gull

– Eit realistisk mål er medalje, men eg vil sjølvsagt veldig gjerne ta gull. Om alt klaffar, kan eg ta gull, men det er ikkje gitt. Jobben må gjerast, og det kjem til å bli tøft. Men det hadde vore himla kult å ta gull, seier Skarstein til NTB frå Tokyo, der ho sit isolert på rommet sitt gjennom heile døgnet, når ho ikkje får vere ute og trene.

Ho kom til den japanske hovudstaden søndag morgon, etter å ha floge via København frå Oslo. Ho er akkurat no på ein slags pre-camp vel ein og ein halv time utanfor Tokyo, der ho gjer dei siste førebuingane før ho og teamet reiser til deltakarlandsbyen neste veke.

– Eg gler meg aller mest til å sjå pappsengene, som alle har snakka så mykje om. Sjølv om eg ikkje kjem til å hoppe så mykje i senga akkurat, seier ho og ler.

Sur 4.-plass

Skarstein har delteke i eitt OL tidlegare. Det vart 4.-plass i Rio i 2016. «Det var først da eg vart nummer fire i Rio eg kjente på kor stor forskjell det var på å bli nummer fire kontra nummer tre». I London sat ho på tribunen og sette seg eitt mål – medalje i Tokyo.

– Taper eg for nokon andre fordi dei er betre enn meg, er det heilt greitt. Då er dei betre, rett og slett. Men om eg ikkje får vist kva eg er god for, blir eg irritert.

Ho ramsar opp israelske Moran Samuel, franske Nathalie Benoit og brasilianske Claudia Santos som dei største konkurrentane. Under OL i Rio vart Samuel nummer tre, heile åtte sekund føre Skarstein, medan kinesiske Wang Lili tok sølv. Ho har forsvunne heilt frå romiljøet, seier Skarstein.

– Rachel Morris frå Storbritannia vann gull. Ho slit med skuldrene og er heller ikkje med. Så det er fleire gode som ikkje blir å sjå.

Smitte

Ho fortel at det har gått greitt å akklimatisere seg til Tokyo-varmen, der det er litt over 30 grader.

– Vi har trena under røffe forhold heime i Noreg, og får igjen for det no. Vi såg at det var veldig spesielle forhold under OL, og vi får ikkje gjort noko med det uansett. Men det er ekstremt kraftig straum og bølgjer i den elva der vi har trena dei siste dagane, seier ho og held fram:

– I tillegg er det masse torpedofisk som hoppar opp av vatnet og inn i båten og på meg! Det er heilt sjukt, eg skvett jo som berre det, seier ho og ler igjen.

