Kristoffer Barmen sparka av Brann – Mikkel Andersen har terminert eiga kontrakt

sport

Det er Barmens advokat Eirik Monsen i advokatfirmaet Monsen AS som stadfestar oppseiinga i ei pressemelding.

«Vi er svært overraska over avgjerda til SK Brann, basert på den informasjon vi sit på og med tanke på grunnlaget gitt i oppseiinga», oppgir Monsen i pressemeldinga.

Ifølgje advokaten kjenner ikkje Barmen seg igjen i det som har komme fram.

«Kristoffer Barmen føler seg openbert urettferdig behandla, noko som blir forsterka ved at han nærmast er plukka ut til å bere ansvaret aleine for det aktuelle nachspiel».

I pressemeldinga står det at Barmen meiner det «ligg føre ei urimeleg forskjellsbehandling» og at han «openbert ikkje er einig i avgjerda til klubben».

Forhandlingar

Advokat Monsen opplever at Barmen er sett under eit stort press, og han seier det vil bli sett fram krav om forhandlingar i tråd med prosessreglane i arbeidsmiljølova.

Brann skriv på nettsida at dei ikkje hadde noko anna val enn å reagere strengt mot Barmen, som dei meiner hadde ei sentral rolle i gjennomføringa av nachspielet.

Brann poengterer at det er Barmen sjølv som har velt å gå ut med eige namn.

– Klubben ser ikkje noko anna val enn å reagere strengt på dei alvorslege og uakseptable brota på både retningslinjer og, tilliten til supporterane og samarbeidspartnarane. Det er med tungt hjarte vi går til oppseiing av ein av dei erfarne spelarane våre og med stort alvor vi gir ti spelarar ei alvorleg skriftleg åtvaring, seier dagleg leiar Vibeke Johannesen til nettsida til klubben.

Under pressekonferansen sa Vibeke Johannesen at ho ikkje kjende seg igjen i kritikken frå Barmens advokat.

– Vi meiner den er grunnlaus. Vi har heile tida vore opptekne av kontradiksjon, sa Johannesen under pressekonferansen som mellom anna vart strøyma av TV 2.

Terminere

Målvakt Mikkel Andersen har velt å terminere kontrakten med Brann som konsekvens av situasjonen og oppsvinga han og familien hans har vore utsett for.

– Mikkel Andersen har på eige initiativ velt å terminere kontrakten og returnere til Danmark. Hetsen han og familien hans vart utsett for er uakseptabel og har vore ei stor personleg belastning på toppen av ein frå før svært krevjande situasjon etter at han deltok på nachspielet. Vi ønskjer Mikkel og familien hans alt godt, seier dagleg leiar Vibeke Johannesen.

Det var natt til tysdag sist veike at 12 Brann-spelarar skal ha delteke på eit mykje omtalt nachspiel på Brann Stadion. Barmen har ikkje delteke på treningane til Brann etter festen på stadion. Branns eigne undersøkingar konkluderer med at det vart drukke alkohol, at spelarane brukte stadion som arena for nachspiel, tok med seg sju gjester og braut både retningslinjer, alminnelege normer, sunn fornuft og gjeldande smittevernreglar.

Brann-trenar Eirik Horneland har bede spelarane som var med nachspielet om å stå fram, men tidlegare fredag sa Branns kaptein Daniel Pedersen at det ikkje ville skje før kampen på laurdag mot Strømsgodset.

Etterforsking

Barmen var den første spelaren til å innrømme at han var med på nachspielet.

– Det var ein kollektiv hovudmiss. Vi har grave oss eit veldig, veldig stort hol som det er tungt å komme seg ut frå, sa Barmen til BT førre veike

Politiet etterforskar òg eit mogleg seksuelt overgrep på det omtalte nachspielet, og éin person har status som mistenkt i saka. Personen har avvist at han er skuldig i noko overgrep. Politiet understrekar at vedkommande som er oppsagt ikkje er under etterforsking.

Det var òg mistanke om bruk av narkotika på nachspielet. Brann gjennomførte narkotikatestar på eit ukjent tal spelarar denne veka, utan ein einaste positiv test.

(©NPK)