Carlsens sjakktour held fram på TV 2

Champions Chess Tour har gledd mange sjakkinteresserte nordmenn under koronapandemien, og no er det klart at det blir meir TV-sjakk.

Avtalen som er signert, har ei maksimal ramme på fem år. TV 2 vil dermed vise det aller meste av nettspelet til verdseliten. Det er turneringsdirektøren svært tilfreds med.

– Denne avtalen stadfestar den store underhaldningsverdien profesjonell online sjakk har, seier turneringsdirektør Arne Horvei i ei pressemelding.

Også i TV 2 er ein fornøgde med å lande avtalen som gir sjakksvoltne nordmenn mykje å sjå fram til dei neste åra.

– Avtalen sikrar TV 2 tilgang til sjakk på øvste hylle i åra som kjem. Sjakk har utvikla seg til ein stadig veksande TV-sport i Noreg. Ved å sende Champions Chess Tour har vi moglegheita til å tilby ei engasjerande sending i eit sjåarvennleg hurtigsjakkformat, seier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen.

