Patrick Thoresen opnar for VM neste sesong

– Eg er litt sugen på å avslutte med eit VM til. Det har eg på ein måte bestemt meg for. Uavhengig av korleis dette går, kjem eg til å spele VM. Det er planen for sesongen, svarer Storhamar-kapteinen på spørsmål om OL-samlinga og kvalifiseringa på Jordal neste veke er siste natt med gjengen.

Noreg er vertar for den siste og avgjerande OL-kvalifiseringa på Jordal Amfi 26. til 29. august. Noreg møter Sør-Korea (torsdag), Slovenia (fredag) og Danmark (søndag). Berre vinnarane kvalifiserer seg blant dei tolv laga til Beijing-OL i februar.

Det vil eventuelt bli det fjerde OL-et til Patrick Thoresen sidan Vancouver 2010.

Då hadde han allereie spelt fem VM-turneringar. Det kunne ha vore seks. Men 37-åringen spelte NHL-sluttspel for Philadelphia Flyers då Noreg første gong gjekk til kvartfinalen i VM i canadiske Halifax i 2008.

Han spelte sitt siste VM for to år sidan. VM i 202 vart avlyst, medan han stod over VM i Latvia i år.

