Leicester-spelar forlengjer til 2025

Barnes har spelt i Leicester nesten heile livet. Han vart ein del av Leicester-akademiet då han var ni år og sa torsdag at det var sjølvsagt at han skulle forlengje.

– Det var ikkje nokon tvil. Sjølvsagt vil eg bli verande her.

Han har forlengt til juni 2025. Barnes skåra ni mål og hadde fire målgivande pasningar på 25 ligakampar sist sesong, før ein kneskade gjorde at han ikkje fekk fullført sesongen.

Han fekk landslagsdebuten sin for England i 3-0-sigeren over Wales i oktober 2020, då han kom inn kvarteret før full tid. 23-åringen har spelt 101 kampar for Leicester og skåra 21 mål.

