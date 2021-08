Hovland i tetstriden i New Jersey

sport

Det vart etter kvart mykje bra spel frå Hovland på opningsrunden. Seks birdiar, der mange av dei kom etter kvarandre, var eit bevis på det. Men ein bogey på nest siste hol øydela sjansen nordmannen hadde til å ta leiinga etter første dag.

Hovland spelte seg til ei 68-runde og er akkurat no på delt 2.-plass. Han er tre slag under par. Amerikanaren Harold Varner III har eit forsprang på to slag.

Turneringa i New Jersey er den første av tre konkurransar i PGA-sluttspelet. Hovland opna runden trått med bogey på det 10. holet på bana, og fem hol seinare kom det ein ny.

Mellom dei spelte han to enkle par og vippa ballen for birdie på det fjerde holet for dagen. Deretter gjorde han det tredje paret sitt for dagen.

Etter bogeynedturen på det 15. holet slo Hovland til med tre strake birdiar. Det gav han eit solid rykk på listene, og bykset heldt ytterlegare fram då han spelte birdie på både fjerde og tredje siste hol. Framgangen fekk ein brems med ein tredje bogey på tampen.

