God norsk dag på Challenge Touren – bogeyfri runde for Krogh Johannessen

Begge nordmennene gjekk runden på torsdag på tre slag under par, der Krogh Johannessen gjekk ein bogeyfri runde med tre birdiar. Det gir ein delt 7.-plass på fire slag under par for mannen som deltok i OL i Tokyo for tre veker sidan.

Kofstad, som deltok for Noreg i Rio i 2016, hadde ein litt meir ujamn runde med fem birdiar og to bogeyar. Men på sju slag under par ligg han på delt 3.-plass, og er dermed på godt skothald før den siste runden.

I leiinga finn vi skotske Ewen Ferguson på ni slag under par. Ferguson gjekk runden på torsdag på seks slag under par og har dermed avansert stort på runden. Franske Julien Brun følgjer tettast på skotten med åtte slag under par.

Dermed har Kofstad berre to slag opp til leiinga, medan Krogh Johannessen må finne fram storspelet om han skal vere med i kampen om dei gjævaste plasseringane.

