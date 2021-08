Første smittetilfelle av korona i Paralympics

sport

OL i Tokyo vart gjennomført trass i fleire smittetilfelle i deltakarlandsbyen undervegs. No skal paralympiarane gjennom den same utfordringa.

Torsdag kunne nyheitsbyrået AFP rapportere om det første tilfellet av koronasmitte i deltakarlandsbyen. Det var snakk om ein medarbeidar under leikane som ikkje er busette i Japan. Ytterlegare informasjon har arrangørane ikkje gått ut med.

Japan er hardt ramma av ei ny smittebølgje av koronaviruset, og det er allereie registrert 74 koronatilfelle i samband med Paralympics, men ikkje i sjølve deltakarlandsbyen før no.

Parautøvarane har frå tysdag komme til PL-landsbyen og det er enno ikkje rapportert om noko koronasmitte blant utøvarane. Rundt 4400 idrettsutøvarar skal konkurrere under Paralympics i Tokyo som opnar 24. august.

Det har gått ei og ei halv veke sidan OL vart avslutta og det vart registrert 546 tilfelle av korona under leikane. Dette førte til kritikk frå fleire hald av at OL vart gjennomført. No står Paralympics for tur, medan det dagleg blir rapportert om 20.000 nye smittetilfelle i Japan – det høgaste under heile pandemien.

Den japanske regjeringa har erklært unntakstilstand i 13 regionar i landet fram til 12. september, men Paralympics skal gjennomførast som planlagt.

