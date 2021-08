Erna Solberg om Brann-krisa: – Kjenner ikkje stoltheit akkurat no

sport

Solberg er ein ihuga Brann-supporter, men 2021 har hittil ikkje bydd henne på mange fotballoppturar. Bergensklubben kjempar ein desperat kamp mot nedrykk, og den siste veka har det i tillegg vore full storm rundt dei raudkledde utanfor bana.

Ein fest på Brann Stadion har fått mykje etterspel. Der deltok tolv av spelarane til klubben natt til tysdag førre veke. Politiet etterforskar eit mogleg seksuelt overgrep, og éin person har status som mistenkt i saka.

– Eg synest det er veldig trist, og eg håpar dei klarer å rydde opp i dette så raskt som mogleg, seier Erna Solberg til NTB om situasjonen i Brann.

Klubben er til vanleg Bergens stoltheit, men statsministeren innrømmer at den kjensla er svekt akkurat no.

– Akkurat no kjenner ein ikkje stoltheit over Brann, men det kan dei snu på. No må dei handtere dette godt, slik at alle kan heie på eit fotballag som vinn kampar.

(©NPK)