Svensk langrennsstjerne mistar konkurransar – slit med skulderskade

Det opplyser Det svenske skiforbundet på nettsidene sine onsdag.

Svahn skadde skuldra då ho gjekk over ende under verdscuprenna på heimebane i Ulricehamn sist vinter. Ho fullførte sesongen, men smertene har halde fram utover sommaren.

Derfor har ho stått over fleire planlagde treningssamlingar inn mot den kommande OL-sesongen.

– Statusen min akkurat no har ikkje vore tilstrekkeleg bra til å vere med på samlingane i Frankrike og Torsby, og dei no kommande konkurransane i Trollhättan. Eg jobbar med rehabilitering på heimebane og har god støtte, seier Svahn i ei fråsegn.

Neste veke skal dei svenske langrennsløparane måle krefter på rulleski i Trollhättan.

Svahn kjem altså ikkje til start.

– Det er sjølvsagt synd at ho mistar Trollhättan, men vi tek ei veke om gongen. Vi er trygge på at ho får den hjelpa ho treng. Det medisinske teamet har jamleg oppfølging av henne, og vi har ein plan for korleis ho skal komme tilbake, seier landslagstrenar Anders Byström.

Svahn er blant dei beste langrennssprintarane i verda. Ho står med ni verdscupsigrar i karrieren.

