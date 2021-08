Svensk ishockeyklubb måtte stengje ishallen etter uvêr og flaum

sport

Uvêr gav store nedbørsmengder over läna (fylka) Gävleborg og Dalarna. Det er lagt ut bilete på sosiale medium av ein vassfylt arena, der ein ser vatnet fleire titals centimeter over golvet i garderobane.

– Det er flaum, og vi undersøkjer no moglegheiter for å setje arenaen tilbake i bruksstand, moglegheiter med erstatning og så vidare. Straumen har gått, og det er vatn over alt, seier klubbpresident Magnus Kangas til Sportsbladet.

Han har ikkje sjølv vore til stades, men fått rapportar om øydeleggingane via telefon.

– Slik eg forstår det, er heile arenaen overfløymt, men eg veit ikkje kor omfattande skadane er.

Fleire spelarar, leiarar og andre personar har komme for å hjelpe med å få bukt med vassmassane.

