Stor velt i Vueltaen – Eiking-lagkamerat mista samanlagtleiinga

Feltet låg samla omkring 12 kilometer før mål då velten kom. Odd Christian Eiking (Intermarche-Wanty-Gobert) var involvert, men såg ut til å reise seg raskt og kom seg på sykkelen. Lagkameraten hans og leiaren i samandraget, Rein Taaramäe, var òg i velten, som delte hovudfeltet omtrent i to og tapte over to minutt. Eiking kom seg i mål med den første gruppa.

Franske Romain Bardet var ein av dei det såg ut til å gå hardast utover. Han kom seg likevel på sykkelen og fullførte etappen.

Jasper Philipsen tok den andre etappesigeren sin i Vueltaen like etterpå.

Spanjolane Oier Lazkano og Xabier Azparren låg lenge i brot på den flate etappen. Med litt over 20 kilometer til mål måtte Azparren gi seg. Lazkano vart teke igjen av hovudfeltet 15 kilometer før mål. Deretter kom altså velten før avslutninga der belgiske Philipsen var sterkast.

Vuelta a Espana, er siste Grand Tour i år, og blir avslutta 5. september.

