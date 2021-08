sport

Thiem stadfesta sjølv nyheita på Twitter onsdag. Han pådrog seg skaden i Mallorca Open tidlegare i sommar, og han tvinga han til å trekkje seg frå Wimbledon-turneringa.

No går austerrikaren glipp av endå ein Grand Slam-konkurranse. For eitt år sidan tok han sin først GS-tittel då han vann US Open-finalen i strake sett mot tyske Alexander Zverev.

– Eg håpar å vere tilbake for fullt ved starten av neste sesong, skriv Thiem i ei fråsegn.

27-åringen er akkurat no nummer seks på verdsrankinga.

(©NPK)